Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit dem deutschen Bundeskanzler getroffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz während seines Besuchs in Japan anlässlich des G7-Gipfels getroffen.

Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Staatsoberhauptes am Samstag, den 20. Mai, mit. Demnach erörterten die Politiker die ersten Ergebnisse des Besuchs des ukrainischen Präsidenten in Deutschland am 13. Mai. Selenskyj bedankte sich für die starke Verteidigungshilfe, die die Ukraine nun von Deutschland erhält.

Der ukrainische Präsident und die Bundeskanzlerin stimmten ihre Positionen am Vorabend des G7-Gipfels ab. Scholz schrieb derweil auf Twitter: „Schön, dass Sie hier sind, Selenskyj. Wir setzen uns für die Ukraine ein, so lange es dauert“.