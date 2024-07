Der ukrainische Seekorridor hat zum Export von 60 Millionen Tonnen Fracht beigetragen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den 11 Monaten, in denen der ukrainische Seekorridor in Betrieb ist, wurden mehr als 60 Millionen Tonnen Güter über die Häfen des Großraums Odessa exportiert.

Dies teilte der Pressedienst der ukrainischen Seehafenbehörde mit.

Dem Bericht zufolge wurden 40,6 Millionen Tonnen Getreide in 46 Länder exportiert.