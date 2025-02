Ukrainische Stahlexporte nach Russland: Der Zoll erklärt die Daten für 2024

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Zolldienst erklärte den Journalisten, dass es sich um frühere Handelsoperationen handelte.

Der Zolldienst erklärte die Daten über den Export von ukrainischem Stahl nach Russland für 21,04 Millionen Dollar im vergangenen Jahr, trotz des offiziellen Verbots. Dies geht aus der Antwort des Zolls auf die Anfrage von Economic truth hervor.

„In den statistischen Daten für das Jahr 2024 wurden Informationen über Stahlexporte in die Russische Föderation angezeigt, weil eines der inländischen Metallurgieunternehmen im Jahr 2024 noch vor dem 24.02.2022 und vor der Einführung eines Verbots für den Export von Waren in die Russische Föderation zusätzliche Erklärungen für Waren abgegeben hat, die außerhalb des Zollgebiets der Ukraine freigegeben wurden“, heißt es in der Mitteilung.

Der Zolldienst erklärte, dass es sich um frühere Transaktionen handelte und die Ausführung der Dokumente im Jahr 2024 abgeschlossen wurde.

Ein bedeutender Teil der ukrainischen Exporte umfasst den Transport großer Mengen von Rohstoffen. Um die Verfahren zu vereinfachen und die Zollabfertigung zu beschleunigen, sieht die Gesetzgebung die Verwendung zusätzlicher Erklärungen zu den periodischen Zollerklärungen vor.

„Die periodische Zollanmeldung ermöglicht es den Unternehmen, regelmäßige Warenlieferungen in vereinfachter Form anzumelden und bereits nach Abschluss der Lieferungen detaillierte Daten in einer zusätzlichen Zollanmeldung vorzulegen“, fügte das Zollamt hinzu.