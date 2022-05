Ukrainische Streitkräfte könnten die russische Grenze in der Region Charkiw erreichen - Analysten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Analysten des Instituts für Kriegsforschung glauben, dass die ukrainische Gegenoffensive in der Region Charkiw bald die Grenze zu Russland erreichen könnte.

„Die ukrainische Gegenoffensive nordöstlich von Charkiw macht erhebliche Fortschritte und dürfte in den kommenden Tagen oder Wochen bis zur russischen Grenze vordringen. Die russischen Streitkräfte könnten sich vor den drohenden erfolgreichen ukrainischen Angriffen in begrenztem Umfang zurückziehen und haben Berichten zufolge drei Brücken zerstört, um den Vormarsch der Ukrainer zu verlangsamen“, so das Institute for the Study of War (ISW).

Armeen zerstören in der Regel nur dann Brücken, wenn sie beschließen, den Fluss in absehbarer Zeit nicht in einer anderen Richtung zu überqueren, so das Institut. Es ist daher unwahrscheinlich, dass russische Truppen in naher Zukunft mit der Rückeroberung der von ukrainischen Truppen befreiten nordöstlichen Vororte von Charkiw beginnen werden.

Analysten vermuten, dass die ukrainische Offensive darauf abzielt, die russischen Truppen aus der Reichweite der Artillerie von Charkiw an die Grenze der russischen Oblast Belgorod zu drängen.

Die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte zwingt russische Einheiten, die anderswo eingesetzt werden sollen, an die Front in Charkiw zu verlegen, um die ukrainischen Angriffe zu stoppen.

„Angesichts des derzeitigen Vormarschtempos der ukrainischen Truppen sind die russischen Streitkräfte möglicherweise nicht in der Lage, die ukrainischen Truppen daran zu hindern, die russische Grenze zu erreichen, selbst wenn sie zusätzliche Verstärkung erhalten. Die ukrainischen Truppen bedrohen die russischen Verbindungslinien nach Isjum nicht direkt (und der ISW kann die Behauptungen über eine separate ukrainische Gegenoffensive nach Isjum noch nicht verifizieren), aber die ukrainische Gegenoffensive zeigt vielversprechende ukrainische Fähigkeiten und könnte die Grundlage für weitere Offensiven im Nordosten der Oblast Charkiw bilden“, erklärte der ISW…