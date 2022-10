Ukrainische Streitkräfte konsolidieren sich in befreiten Teilen der Region Cherson - OK South

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte kämpfen weiter und konsolidieren sich in den befreiten Gebieten der Region Cherson. Dies sagte Natalia Humenjuk, Leiterin der gemeinsamen Koordinierungsstelle des Pressezentrums der Verteidigungskräfte der Südukraine, am Montag, den 3. Oktober, in einer Telefonübertragung.

„Die Situation gewinnt weiter an Dynamik, wir setzen die Kämpfe und die Konsolidierung in den bereits befreiten und noch zu räumenden Gebieten fort. Wir arbeiten auch weiterhin mit der lokalen Bevölkerung entlang der Frontlinien in den Siedlungen, die unter feindlichem Beschuss leiden. In den letzten 24 Stunden sind fast 45 Siedlungen beschossen worden. Wir organisieren die Evakuierung. Wenn die Menschen die Möglichkeit und den Wunsch dazu haben, können sie diese Gelegenheit nutzen“, sagte sie.

Ihr zufolge machen russische Angreifer in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine Hausbesuche und versuchen, Männer im wehrpflichtigen Alter zu finden.

Humenjuk fügte hinzu, dass derzeit ein Sturm im Schwarzen Meer tobt, der die Annäherung feindlicher Schiffe verhindert.

„Die feindliche Gruppe besteht aus acht Schiffen und Booten, die sich sowohl vor dem Sturm als auch vor unseren Raketen entlang der n Sie haben jetzt zwei mit Kalibras ausgerüstete U-Boote hochgezogen. Die Gesamtzahl der Raketen beträgt fünf – drei Überwasserschiffe und zwei U-Boote, das sind mehr als 30 Kalibr-Raketen. Und das zeigt, dass die Bedrohung durch Raketen weiter besteht, die Bedrohung ist nicht verschwunden“, so der Leiter des Pressezentrums weiter…