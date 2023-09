Ukrainische Streitkräfte setzen Offensive bei Bachmut fort - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Laufe des Tages haben die russischen Truppen sechs Raketen- und 76 Luftangriffe sowie 60 Beschüsse aus Mehrfachraketenwerfern auf Stellungen der ukrainischen Streitkräfte und bewohnte Gebiete durchgeführt. Es gab 29 militärische Zusammenstöße an der Front, berichtete der Generalstab in einem Morgenbulletin am 5. September.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind in Richtung Lyman Offensivaktionen in den Gebieten Novohorovka und Belogorovka in der Region Luhansk durchführte, ohne Erfolg.

In Richtung Bachmut führen die ukrainischen Verteidiger weiterhin Offensivaktionen südlich der Stadt Bachmut durch und konsolidieren sich an den erreichten Grenzen. Die Angriffe der Angreifer wurden im Gebiet nördlich von Klitschtschijiwka, Region Donezk, erfolgreich zurückgeschlagen.

In der Region Marjinka halten die Verteidigungskräfte die Offensive der russischen Truppen in der Nähe von Marjinka weiterhin zurück.

Gleichzeitig setzen die ukrainischen Streitkräfte ihre Offensivoperationen in Richtung Melitopol fort, festigen ihre Stellungen und führen Gegenbeschuss durch.

Die ukrainische Luftwaffe hat im Laufe des Tages 11 Angriffe auf Konzentrationsgebiete von Personal, Waffen und militärischer Ausrüstung geflogen, zwei davon auf Flugabwehrraketensysteme des Feindes.

Raketentruppen und Artillerieeinheiten trafen 11 Artilleriegeschütze in Feuerstellungen und vier Kontrollpunkte der Russen.