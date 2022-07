Ukrainische Verteidiger sind von der Militärsteuer befreit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjy hat das Gesetz über die Befreiung von der Militärsteuer für Personen, die an militärischen Operationen teilnehmen, unterzeichnet. Dies wird auf der offiziellen Website der Werchowna Rada berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Staatsoberhaupt das unterzeichnete Dokument am 7. Juli an das Parlament zurückgegeben hat. Das Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung in Kraft…