Die ukrainischen Exporte auf dem Seeweg haben einen wichtigen Meilenstein erreicht

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Das Volumen der exportierten Fracht durch den ukrainischen Korridor im Schwarzen Meer hat in den letzten sieben Monaten die jährlichen Zahlen der Getreideinitiative übertroffen. Dies teilte das Ministerium für die Entwicklung von Gemeinden, Territorien und Infrastruktur der Ukraine am Freitag, den 29. März mit.

„33,8 Millionen Tonnen Fracht wurden in sieben Monaten durch den ukrainischen Korridor exportiert. Das ist mehr als in einem Jahr Arbeit der Getreideinitiative exportiert wurde“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird angegeben, dass 1140 Schiffe den Seekorridor passierten und Fracht in 40 Länder exportierten. Davon sind 23,1 Millionen Tonnen Produkte von ukrainischen Landwirten.

Jetzt warten die Häfen von Odessa, Tschernomorsk und Juschny auf 150 Schiffe, die etwa 5 Millionen Tonnen Fracht exportieren sollen.

„Wir können sagen, dass wir fast das Exportvolumen der Vorkriegszeit aus den Häfen des Großraums Odessa erreicht haben und eine effizientere Logistikroute ohne Beteiligung des Aggressorstaates eingeführt haben, wobei wir weiterhin der Garant für die Ernährungssicherheit in der Welt sind. Dies ist ein weiterer gemeinsamer Sieg des Staates, der vereinigten Verteidigungskräfte und der gesamten maritimen Infrastrukturindustrie“, sagte das Ministerium.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine seit Beginn des Wirtschaftsjahres 2023/2024 mehr als 20,2 Millionen Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte exportiert hat.