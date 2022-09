Die ukrainischen Exporte in die EU haben das Vorkriegsniveau erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Exporte in die EU haben im August fast das Vorkriegsniveau erreicht, sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister und Handelsbeauftragte der Ukraine Taras Kachka.

Das Exportvolumen wird bis zum Ende des dritten Quartals 2022 sogar die entsprechenden Vorkriegszahlen übertreffen.

„Bislang ist der Handel zwischen der Ukraine und der Europäischen Union tatsächlich wieder aufgenommen worden. Im August lagen die Ausfuhren in die EU bei 90 % des im August 2021 verzeichneten Niveaus. Und in den drei Quartalen des Jahres 2022 haben wir trotz des Krieges sogar ein paar Prozent mehr in die EU exportiert als im ersten und dritten Quartal 2021“, sagte Kachka.

Er erklärte, dass die Handelsaktivitäten insbesondere durch die Abschaffung der EU-Quoten und Zölle für die Ukraine erleichtert wurden.

Kachka erinnerte daran, dass die Ukraine ab dem 1. Oktober in den Genuss einer „visafreien Zollregelung“ kommen wird, d.h. das Übereinkommen über gemeinsame Versandverfahren und das Übereinkommen über die Vereinfachung der Förmlichkeiten im Warenverkehr werden in Kraft treten. Dadurch können Waren noch schneller die Grenze zwischen der Ukraine und der EU passieren.

Der stellvertretende Minister wies auch darauf hin, dass sich die ukrainischen Exporte im Vergleich zur Zeit vor dem Krieg fast halbiert haben.

„Während die Ukraine im Januar/Februar monatlich 6 Milliarden Dollar und mehr exportierte, sind wir jetzt bei 3,4 Milliarden Dollar angelangt – etwa so viel wie im September“, sagte er.

Am stärksten zurückgegangen sind die Exporte nach Nordafrika und Asien, die nur im Rahmen der Getreideinitiative und der Öffnung der Häfen wieder aufgenommen wurden.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Ministerkabinett vor kurzem offiziell eine vollständige Einstellung des Handels mit Russland beschlossen hat.