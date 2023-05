Die ukrainischen Streitkräfte haben 20 Drohnen, vier Raketen und eine feindliche Su-25 zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

vier luftgestützte Marschflugkörper X-101/X-555 von strategischen Bombern Tu-95MS aus dem Gebiet des Kaspischen Meeres; * fünf Marschflugkörper X-22 von Langstreckenbombern Tu-22M3 aus verschiedenen Richtungen – Asowsches Meer und Kursker Gebiet;

zwei ballistische Iskander-M-Raketen aus der besetzten Krim; * fünf S-300-Flugabwehrlenkraketen aus der besetzten Region Saporischschja; * 20 iranische Shahed-136/131-Angriffsdrohnen aus südlichen und nördlichen Richtungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kräfte der Luftverteidigungskommandos Ost und Süd vier Marschflugkörper X-101/X-555 und 20 Drohnen vom Typ Shahed zerstört haben.

„Minus ein weiteres feindliches Flugzeug! Ein russischer Su-35-Kampfjet erlitt am 21. Mai in den ukrainischen Hoheitsgewässern in der Region Cherson einen „Fehlstart“! Die Umstände des Abschusses des russischen Flugzeugs werden derzeit geklärt“, so das Militär weiter.

Zuvor hatte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, erklärt, dass in der Nacht 15 Drohnen und vier Marschflugkörper über der Region abgeschossen worden seien. Es wurden „Ankünfte“ verzeichnet und acht Menschen verletzt..

