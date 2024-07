Die ukrainischen Streitkräfte haben für diese Woche russische Verluste gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Insbesondere gelang es den Verteidigungskräften in dieser Woche, ein weiteres feindliches Flugzeug, vier Raketen und 364 UAVs zu zerstören.

Die Verluste der russischen Armee in dieser Woche belaufen sich auf 7.980 Personen und 1.536 Einheiten an Waffen und militärischer Ausrüstung. Dies teilte der Kommandeur der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine, Generalleutnant Olexander Pawljuk, am Sonntag, den 28. Juli, im Telegram mit.

Vom 21. bis 28. Juli beliefen sich die Verluste des Feindes auf etwa 7.980 Personen.

Darüber hinaus erlitten die russischen Truppen erhebliche Verluste an Waffen und militärischer Ausrüstung:

78 Panzer * 132 gepanzerte Kampffahrzeuge * 350 Artilleriesysteme * 6 Mehrfachraketenwerfer * 10 Luftverteidigungsanlagen * 536 Fahrzeuge * 55 Spezialfahrzeuge Außerdem gelang es den Verteidigungskräften in dieser Woche, ein weiteres feindliches Flugzeug, vier Raketen und 364 Drohnen zu zerstören.

Zuvor hatte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, erklärt, die ukrainischen Verteidigungskräfte hätten in der Nacht einen russischen S-300-Komplex im vorübergehend besetzten Teil der Region Donezk getroffen.