Die ukrainischen Streitkräfte haben in einer Woche mehr als achttausend Russen ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Insbesondere gelang es den ukrainischen Verteidigern im Laufe der Woche, sieben russische Raketen und 337 Drohnen zu zerstören.

Die Verluste der russischen Armee in dieser Woche belaufen sich auf 8220 Personen und 1424 Einheiten an Waffen und militärischer Ausrüstung. Dies teilte der Kommandeur der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine, Generalleutnant Alexander Pawljuk, am Sonntag, den 4. August, im Telegram mit.

In der Woche vom 28. Juli bis zum 4. August 2024 beliefen sich die feindlichen Verluste auf etwa 8.220 Personen.

Die russischen Streitkräfte erlitten erhebliche Verluste an Waffen und militärischer Ausrüstung:

UAV

67 Panzer * 160 gepanzerte Kampffahrzeuge * 340 Artilleriesysteme * 11 Mehrfachraketenwerfer * 5 Luftverteidigungsanlagen * 434 Einheiten von Kraftfahrzeugen * 63 Einheiten von Spezialfahrzeugen Darüber hinaus haben unsere Verteidiger sieben russische Raketen und 337s zerstört.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass vom 24. Februar 2022 bis zum 4. August 2024 die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 582.910 Menschen (+1150 pro Tag) geschätzt werden.