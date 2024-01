Die ukrainischen Streitkräfte haben den Einsatz der Ironclad-Bodendrohne gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Soldaten der 5 separaten Kiewer Angriffsbrigade haben ein Video des Einsatzes des unbemannten Bodenroboters Ironclad an der Frontlinie gezeigt, der mit einer Wärmebildkamera und einem ShaBl M2-Kampfturm ausgestattet ist. Das entsprechende Video wurde vom Pressedienst der Brigade am Freitag, den 12. Januar auf Facebook veröffentlicht.

Das Video zeigt, wie das ukrainische Militär die Stellungen der russischen Angreifer und deren Ausrüstung in einigen Dutzend Metern Entfernung zerschlägt.

„Die fantastische Zukunft ist bereits eingetroffen. Was wir in Büchern gelesen und in Filmen faszinierend gesehen haben, ist in den neuesten Entwicklungen unserer Erfinder verkörpert und hilft unseren Kämpfern auf dem Schlachtfeld“, heißt es in der Nachricht.

Der Ironclad verwendet das einheimische ShaBla M2 Kampfmodul, das wahlweise mit 7,62mm oder 12,7mm Maschinengewehren ausgestattet ist.

Ironclad ist eine Roboterplattform, die die Verteidigungskräfte bei der Durchführung von Kampfeinsätzen an der Front unterstützt: Stürmung feindlicher Stellungen, Aufklärung und Feuerunterstützung für das Militär.

Das Fahrzeug kann eine Geschwindigkeit von bis zu 20 Kilometern erreichen, ist mit einer Wärmebildkamera und einem ShaBl M2-Kampfturm ausgestattet. Außerdem verfügt er über eine gepanzerte Panzerung, die ihn vor Beschuss mit Handfeuerwaffen schützt. Ironclad kann aus der Ferne gesteuert werden – von einem sicheren Ort aus.