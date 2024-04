Die ukrainischen Streitkräfte haben Einzelheiten über die Rakete bekannt gegeben, die das Wärmekraftwerk Tripillya angegriffen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Rakete, mit der russische Truppen am 11. April das Wärmekraftwerk Tripillya angegriffen haben, wurde schon früher eingesetzt. Sie gehört zu den „frischen“ Produktionen der Russen. Dies erklärte der Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Ilja Jewlasch im Rundfunk.

„Es wird noch ermittelt, was genau diese Rakete (die auf das Wärmekraftwerk Tripolis abgefeuert wurde, Anm. d. Red.) war, was genau ihr Typ war. Vorläufig hat Russland bereits ähnliche Raketen eingesetzt“, sagte er.

Dem Sprecher der Streitkräfte zufolge handelt es sich um „frische“ Raketen, deren Teile im Jahr 2023 hergestellt wurden.

„Das heißt, wir können sehen, dass Russland ständig weiter versucht, neue Raketen zu produzieren. Allerdings hängt alles vom Erfolg ihrer Produktion ab. Davon, wie sehr sie in der Lage sein werden, sich mit verschiedenen Halbleitern, Chips, Mikrochips und anderen Dingen zu versorgen“, bemerkte Jewlasch.

Der Sprecher bestritt nicht, dass es sich bei der Rakete Ch-69 um eine neue Rakete für die Luftverteidigung der ukrainischen Streitkräfte handelt.

„Wir untersuchen also auch, wie wir sie abwehren können. Und es ist wahrscheinlich, dass Patriot auch in der Lage sein wird, sie zu bekämpfen, weil sie genug und anspruchsvollere Raketentypen wie Zircon und Kinschal bekämpft hat“, fügte er hinzu.

Wir erinnern daran, dass Russland in der Nacht zum 11. April die Energieinfrastruktur in vier Regionen der Ukraine angegriffen hat – in den Regionen Charkiw, Saporischschja, Lwiw und Kiew. Die Angreifer haben das Wärmekraftwerk Tripillya in der Region Kiew vollständig zerstört.

Es wurde berichtet, dass die russischen Truppen beim Angriff auf das Tripillya-Wärmekraftwerk neue Marschflugkörper Ch-69 eingesetzt haben.