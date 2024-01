Die ukrainischen Streitkräfte haben Explosionen auf dem Flugplatz Belbek bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Kommandeur der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte Mykola Oleshchuk bestätigte im Telegram die Arbeiten auf dem Flugplatz Belbek auf der vorübergehend besetzten Krim. Zuvor hatten die Invasoren selbst über den Raketenangriff berichtet.

„Wussten Sie, dass die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine über die 204. Brigade der taktischen Luftfahrt in Sewastopol verfügt? Nun, ihre Heimatbasis ist der Flugplatz Belbek! Die ukrainischen Flieger werden definitiv auf ihren Heimatflugplatz zurückkehren. Und nun vielen Dank an alle, die sich an der Räumung der Krim von der russischen Präsenz beteiligt haben!“ – schrieb er.

Der Kommandeur der Streitkräfte gab keine weiteren Einzelheiten zu den Explosionen auf dem Flugplatz bekannt.

Unterdessen meldete das russische Verteidigungsministerium die Zerstörung von angeblich 17 ukrainischen Raketen über dem Schwarzen Meer und drei weiteren über der Krim.

Die Russen behaupten, dass die Raketentrümmer auf das Gebiet einer Militäreinheit in der Nähe von Ljubimowka gefallen sind und dass es offenbar keine Schäden an Flugzeugen gibt.