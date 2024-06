Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Angreifer greift in den Gebieten von Vozdvizhenka, Novoaleksandrivka, Jewhenivka und Sokol an. Sechs Gefechte sind im Gange.

Seit Beginn des Tages gab es an der Front 90 militärische Zusammenstöße, davon fast ein Drittel – in Richtung Pokrowsk. Dies berichtete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einer Zusammenfassung ab 16.00 Uhr am Sonntag, den 30. Juni.

Ja, der Feind hat die Zahl der Angriffe in Richtung Charkiw auf fünf erhöht. Sie wurden alle abgewehrt. Es gibt noch keine aktiven Feindseligkeiten.

Eine ähnliche Situation in Richtung Kupjansk – dort stürmte der Aggressor seit Beginn des Tages fünfmal erfolglos.

In der Richtung Lyman

Organisierte der Feind neun Angriffe in den Gebieten von Nevskyj und Torskyj. Zwei Scharmützel in der Gegend von Nevskyj dauern noch an.

In Richtung Kramatorsk

Die Kämpfe in der Gegend von Chasovoy Yar gehen weiter. Insgesamt haben die Angreifer bereits sechs Mal in dieser Richtung angegriffen, vier Angriffe dauern noch an.

In der Richtung Torezk

Setzte der Feind die Luftwaffe ein. UAB-Angriffe wurden in den Gebieten New York, Zheleznoye und Torezkoye durchgeführt.

In der Richtung Pokrowsk

Der Angreifer Angriffe in den Gebieten Vozdvizhenka, Novoalexandrovka, Yevgenyevka und Sokol. Insgesamt 29 Angriffsaktionen für heute, von denen sechs noch andauern.

In Richtung Wremiwka

Gibt es ein Gefecht in der Gegend von Makarowka.

In anderen Richtungen hat sich die Lage nicht wesentlich verändert.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine am 29. Juni im Laufe des Tages 1.140 Angreifer ausgeschaltet haben. Insgesamt sind seit Beginn der Invasion in der Ukraine mehr als 5,42 Mio. russische Militärangehörige getötet worden.