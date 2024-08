Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Durch den Schlag einer FPV-Drohne zerstörten die Aufklärer die Trikolore der Russen, die diese am 6. August in New York aufgehängt hatten.

Ukrainische Aufklärer haben die ukrainische Flagge auf dem Gebäude des Internats № 38 in New York, Gebiet Donezk, zurückgebracht. Dies wird auf der Seite der 53. separaten mechanisierten Brigade, die nach Fürst Wladimir Monomakh benannt ist, auf Facebook am Donnerstag, den 8. August berichtet.

Zuvor hatten die Russen ein Video mit der Trikolore der Russischen Föderation am Fahnenmast der Bildungseinrichtung verbreitet.

Es wird darauf hingewiesen, dass ukrainische Aufklärer mit einem präzisen FPV-Drohnenangriff die Trikolore der Invasoren zerstört haben, die diese am 6. August in New York aufgehängt hatten.

„Geheimdienste sind Krieger, die bescheiden und leise scheinbar unmögliche Dinge tun, wie antike Schriftzeichen, im Schutze der Schatten zuschlagen und zerstören“, heißt es in der Nachricht.

Das Militär teilte ein Video, in dem die ukrainische Flagge an ihren rechtmäßigen Platz zurückkehrt.

Wir erinnern uns: Ende März hissten ukrainische Grenzsoldaten die Flagge über drei Siedlungen in der Grauzone. Im April wurde die ukrainische Flagge über den russischen Stellungen bei Bachmut gehisst.