Die ukrainischen Streitkräfte haben gezeigt, wie sie Russen mit Bradley vernichten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte setzen Bradley-Schützenpanzer ein, um Russen in der Nähe von Awdijiwka in der Region Donezk zu vernichten. Das berichtet die 47. Brigade der Streitkräfte der Ukraine und hat am Mittwoch, den 3. Januar, ein entsprechendes Video auf ihrer Facebook-Seite gepostet.

Das Video zeigt insbesondere, wie die ukrainischen Streitkräfte aus einem BMP-Geschütz auf die russischen Stellungen feuern.

Vertreter der 47. Brigade der ukrainischen Streitkräfte erklärten zuvor, dass sie die Verteidigung in Richtung Awdijiwka durchführen.

______________________

Der M2 Bradley ist ein US-Schützenpanzer, der zu Ehren von General Omar Bradley benannt wurde.

Er wurde in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre auf der Grundlage des Prototyps XM723 unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus dem Kampfeinsatz des sowjetischen BMP-1 und der Konstruktionsmerkmale des deutschen BMP Marder als besser geschützter und stärker bewaffneter Ersatz für den Schützenpanzer M113 entwickelt

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die operative Lage in der Ost- und Südukraine weiterhin schwierig ist, obwohl die Russen die Zahl der Angriffe auf die Frontlinie reduziert haben.