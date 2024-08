Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums humanitäre Hilfe im Wert von mehr als 170 Millionen Euro nicht erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Verteidigungsministerium hat bereits Berichte an die Strafverfolgungsbehörden geschickt, um die Rechtmäßigkeit der Handlungen bestimmter Beamter wegen unerlaubter Bereicherung, Veruntreuung von Eigentum und Amtsmissbrauch zu prüfen.

Nach den Ergebnissen gemeinsamer interner Prüfungen von März bis Juli 2024 hat das ukrainische Verteidigungsministerium in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Zolldienst der Ukraine potenzielle Risiken einer illegalen Verwendung humanitärer Hilfe in Höhe von 171,78 Mio. Hrywnja festgestellt. Dies berichtet der Pressedienst des Verteidigungsministeriums am Montag, den 26. August.

So passierten nach Angaben des staatlichen Zolldienstes durch die Zollkontrolle für den Bedarf der Streitkräfte der Ukraine:

424 Fahrzeugeinheiten * 476,23 Tonnen Waren mit verschiedenen Bezeichnungen ohne Wertangabe * 6,2 Tonnen Lebensmittel und Kunststoffgranulat

Das Ministerium konnte jedoch nicht bestätigen, dass die Einheiten diese Nomenklatur erhalten haben.

Es wird darauf hingewiesen, dass derzeit eine Untersuchung durchgeführt wird.

Zuvor hatten die Prüfer des ukrainischen Verteidigungsministeriums festgestellt, dass einige Soldaten ungerechtfertigterweise zusätzliche finanzielle Vergütungen erhalten haben. Der dem Staat entstandene Schaden beläuft sich auf über 180 Millionen Hrywnja.