Die ukrainischen Streitkräfte haben die Russen aus den Stellungen bei Andrijivka vertrieben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Armee hat die Russen aus ihren Stellungen in der Nähe von Andreevka in Richtung Bachmut verdrängt und ist im Süden erfolgreich. Dies berichtete das Militärische Medienzentrum am 25. Juli unter Berufung auf einen Vertreter des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte, Andrij Kovalyov.

Er stellte fest, dass die ukrainischen Truppen nördlich und südlich der Stadt Bachmut offensive Operationen durchführen.

„Während die Verteidigungskräfte Offensiv- und Angriffsaktionen durchführen, wurde der Feind gezwungen, sich aus den Stellungen in der Nähe von Andrejewka zurückzuziehen“, so der Generalstabssprecher.

Gleichzeitig rückten die Russen in den Gebieten nordwestlich von Orechiwo-Wasilowka, südlich von Iwanowskoje und westlich von Kleshchyivka erfolglos vor.

Darüber hinaus hatten die ukrainischen Streitkräfte an der Südfront in Richtung Staromajorskoje Erfolg und konnten sich dort an den erreichten Grenzen festsetzen. Kowaljow fügte hinzu, dass der Feind starken Widerstand leiste, seine Einheiten bewege und Reserven einsetze.