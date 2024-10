Die ukrainischen Streitkräfte haben die russischen Verluste für diese Woche genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Insbesondere gelang es unseren Verteidigern, mindestens drei feindliche Raketen, acht Luftabwehrsysteme und 390 OTR-Drohnen zu zerstören.

In der Woche vom 29. September bis zum 6. Oktober haben die Streitkräfte der Ukraine 8.660 russische Militärangehörige ausgeschaltet. Es gelang ihnen auch, acht Luftabwehrsysteme zu zerstören und 390 Drohnen abzuschießen. Dies berichtete der Kommandeur der Bodentruppen Alexander Pawljuk am Sonntag, den 6. Oktober, in Telegram.

„Vom 29. September bis zum 6. Oktober 2024 beliefen sich die Verluste des Feindes auf etwa 8.660 Personen“, so Pawljuk.

Die Waffen und die militärische Ausrüstung der russischen Truppen haben erhebliche Verluste erlitten:

OTR

50 Panzer * 203 gepanzerte Kampffahrzeuge * 297 Artilleriesysteme * 12 Mehrfachraketenwerfer * 8 Luftverteidigungsanlagen * 511 Einheiten von Kraftfahrzeugen * 66 Einheiten von Spezialfahrzeugen Außerdem gelang es unseren Verteidigern, mindestens drei feindliche Raketen und 390-Drohnen zu zerstören.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass vom 24. Februar 2022 bis zum 6. Oktober 2024 die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 660.470 Menschen (+1250 pro Tag) geschätzt werden.