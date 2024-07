Die ukrainischen Streitkräfte haben die Verluste Russlands im Osten über drei Monate hinweg genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Einnahme des Mikrodistrikts Kvartal in Tschassiw Jar in der Region Donezk kostete die Angreifer etwa 5.000 Tote.

Die Verluste der russischen Armee im Osten betrugen in drei Monaten etwa 82.000. Dies berichtete Nazar Voloshin, ein Vertreter der operativ-strategischen Truppengruppierung Khortytsa Nazar Voloshin in der Sendung des TV-Marathon am 7. Juli.

„Die Verluste des Feindes … für April in unserer Richtung mehr als 24.000, für Mai – mehr als 25.000 (fast 26.000) und für Juni fast 32.000. Das heißt, die Gesamtzahl für die drei Monate der Offensiven sowohl im Gebiet von Tschassiw Jar als auch entlang der gesamten Frontlinie in östlicher Richtung beträgt 82.000 Angreifer. Aber es gibt noch andere Richtungen. Die Zahl könnte 90.000 erreichen“, kommentierte er Medieninformationen, wonach die Russen seit April etwa 99.000 Gefallene und Verwundete in der Schlacht um Tschassiw Jar verloren haben.

„Für Tschassiw Jar ist diese Zahl (99.000 Gefallene und Verwundete) zu hoch. Dort beläuft sich die Zahl (der Verluste) für die gesamte Zeit der feindlichen Operation zur Zerstörung des Viertels Kvartal auf bis zu 5.000 russische Soldaten“, betonte Woloschin.