Einzelne Einheiten aus dem Gebiet der Tschetschenischen Republik sowie der privaten Militärfirma Wagner wurden in das besetzte Debalzewe in der Region Donezk verlegt, um die Truppengruppierung zu verstärken. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Abendbericht am 22. November mit.

Außerdem wurde die Umgruppierung einzelner Einheiten der Angreifer in der Nähe des Dorfes Moltschansk in der Region Saporischschja festgestellt. Nach den vorliegenden Informationen wurden bestimmte Stellungen befreit und bestimmte Kontrollpunkte beseitigt.“

Es wird auch darauf hingewiesen, dass in der Stadt Yenakievo die Ausbildung zur Zwangsmobilisierung aus der vorübergehend besetzten Region in die Reihen der russischen Besatzungstruppen fortgesetzt wird. Die so genannten Ausbilder sind in den Räumlichkeiten der örtlichen Fachhochschule untergebracht, wo gleichzeitig Studenten studieren.