Die ukrainischen Streitkräfte haben zwei feindliche Hubschrauber abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Streitkräfte der Ukraine haben zwei feindliche Hubschrauber – eine Ka-52 und eine Mi-8 – mit zwei Schüssen zerstört. Dies gab der Leiter des Nationalen Korps, Andrij Biletskyy, am Donnerstag, 21. April, bekannt.

„Die Kämpfer der TRO, die an unsere Einheit in Dnipro angrenzen, haben ganze Arbeit geleistet“, so Biletskyi.

Er veröffentlichte auch ein Video, auf dem zwei große schwarze Rauchsäulen zu sehen sind, die wahrscheinlich von abgeschossenen Hubschraubern stammen.

Übrigens meldete die Nationalgarde heute auch den Abschuss einer feindlichen Ka-52 in der Region Saporischschja.

Zuvor war am 15. April in der Region Charkiw der letzte feindliche K-52-Hubschrauber abgeschossen worden…