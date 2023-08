Die ukrainischen Streitkräfte rücken bei Bachmut und im Süden vor - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär setzt seine Offensivoperationen in den Richtungen Bachmut, Melitopol und Berdjansk fort und schreckt russische Angreifer in den Gebieten Kupjansk und Lymansk ab. Dies berichtete das Militärische Medienzentrum am 9. August unter Berufung auf den Vertreter des Generalstabs, Andrej Kowaljow.

Er stellte fest, dass die ukrainischen Soldaten in Richtung Bachmut südlich der Stadt Bachmut vorrücken und sich an den erreichten Grenzen festigen. Auch in Richtung Urozhaynoye, Priyutnoye und Verbovoye hatten die Streitkräfte der Ukraine Teilerfolge.

„Der Feind führte erfolglose Offensiven im Gebiet von Nowokalinowoje, Awdijiwka, Sewernoje, Marjinka, Nowomichailowka und Staromajorskoje. Der Feind erleidet erhebliche Verluste an Personal, Waffen und Ausrüstung“, betonte der Sprecher.

In den Richtungen Kupjansk und Lymansk halten die Streitkräfte der Ukraine die Offensive der russischen Truppen zurück.

Kowaljow zufolge versuchten die Angreifer, im Gebiet von Sinkowka in der Region Charkiw vorzudringen und die verlorenen Stellungen in der Nähe von Kleshchyivka und in der Gegend von Sajzewe wiederherzustellen, hatten aber keinen Erfolg.

„Schwere Kämpfe gehen weiter. Im Laufe des Tages fanden über 30 militärische Zusammenstöße statt“, fügte der Generalstabssprecher hinzu.

