Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Niemand hat damit gerechnet, dass es Hunderte von Gefangenen geben würde. Jetzt haben die Ukrainer Probleme mit deren Registrierung, Überführung in die Ukraine und Unterbringung.

Das ukrainische Militär steht bei der Operation in der Region Kursk vor einem unerwarteten Problem – zu viele gefangene Russen. Dies berichtete der ukrainische Militärjournalist Andrij Zaplijenko am Sonntagabend, den 11. August.

Ihm zufolge hatte niemand erwartet, dass es Hunderte von Gefangenen geben würde. Es handelt sich größtenteils um Wehrpflichtige, die sich kampflos ergeben haben.

„Jetzt müssen sie dokumentiert, auf Video aufgenommen und in Kriegsgefangenenlager gebracht werden, die darauf vorbereitet sein müssen, eine große Anzahl von Menschen auf einmal aufzunehmen, so dass die Logistik am Rande der Kapazität arbeitet“, so Zaplijenko.

Er veröffentlichte auch Fotos und Videos von Dutzenden gefangenen russischen Militärs.

Wir erinnern uns, am Sonntag wurde auch bekannt, dass das Militär von 225 OSHB die tschetschenische Akhmat-Einheit besiegt hat. Ein Video von ihnen wurde veröffentlicht.

Medienberichten zufolge sind die Streitkräfte der Ukraine 30 Kilometer tief nach Russland vorgedrungen. Journalisten berichten auch von einem ständigen Strom von gepanzerten Mannschaftswagen und Panzern, die sich in Richtung Russland bewegen.