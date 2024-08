Die ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk sind bis zu 30 Kilometer von der Grenze ins Landesinnere vorgerückt - Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Soldat der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk sagte gegenüber Suspilne, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte bis zu 30 Kilometer in gerader Linie von der Grenze zu Russland ins Landesinnere vorgerückt sind

Ein Soldat einer der an der Operation in der Region Kursk beteiligten Einheiten sagte gegenüber Suspilne, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte bis zu 30 Kilometer von der Grenze zu Russland ins Landesinnere vorgedrungen seien.

„Wir haben den Durchbruch der Grenze sichergestellt: Wir haben Minenfelder, einen Panzerabwehrgraben und Drachenzähne überwunden. Gepanzerte Fahrzeuge wurden durchgeschickt, um mehrere feindliche Hochburgen einzunehmen. Am ersten Tag rückten wir sieben Kilometer vor. Im Allgemeinen leistete der Feind Widerstand, aber als er merkte, dass der Druck von unserer Seite nicht aufhörte, war er gezwungen, sich zurückzuziehen. In einigen Fällen zogen sich Kadyrows Achmat-Militäreinheiten zurück und ließen Wehrpflichtige und Grenzsoldaten in ihren Stellungen zurück“, sagte der Kämpfer. Suspilne fand auch heraus, dass das Video, das die Soldaten des 225. Bataillons beim Entfernen der russischen Flagge in Daryino zeigt, in den ersten Tagen der Operation gedreht wurde.

Nach Schätzungen von DeepState kontrolliert die Ukraine etwa 44 Siedlungen, und der Status von weiteren 10 ist unbekannt. Die Analysten fügen jedoch hinzu, dass ihre Schätzung extrem konservativ ist.

Gleichzeitig meldet Chief Syrskyj die Kontrolle über etwa tausend Quadratkilometer russischen Territoriums.

