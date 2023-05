Die ukrainischen Streitkräfte sind in Bachmut zwei Kilometer vorgerückt - Maljar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind verbreitet falsche Informationen über die Lage in Bachmut, um seine Misserfolge zu rechtfertigen. In der vergangenen Woche haben die ukrainischen Streitkräfte keine einzige Stellung in der Stadt verloren und sind zwei Kilometer vorgerückt, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar.

„Bachmut und die damit verbundenen Ereignisse waren in dieser Woche das Hauptthema in den russischen Telegramkanälen und Medien. Eine Analyse der Berichte zeigt, dass diese Stadt für den Feind wichtig ist… Wie verbreitet der Feind Informationen über die Kämpfe in Bachmut? Sie loben sich selbst, sprechen von angeblichen Erfolgen und erfinden Geschichten über unsere Militärführung“, sagte sie.

Die stellvertretende Ministerin betonte, dass die Russen falsche Informationen über den Mangel an Waffen verbreiten, um die tatsächliche Situation zu rechtfertigen.

„Und die wirkliche Situation während der Woche ist, dass trotz der Anwesenheit von Waffen: der Feind seine Pläne nicht umgesetzt hat, der Feind schwere Verluste an Arbeitskräften erlitten hat, unsere Verteidiger zwei Kilometer in Richtung Bachmut vorgedrungen sind, wir diese Woche keine einzige Stellung in Bachmut verloren haben“, fasste sie Maljar zusammen.