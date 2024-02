Die ukrainischen Streitkräfte werden bald über Drohnen mit KI verfügen - Fedorow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär wird bald über Drohnen mit künstlicher Intelligenz verfügen. Das kündigte der Minister für digitale Transformation Michail Fedorow am Donnerstag, den 8. Februar, in einer Fernsehsendung an.

„Ich denke, dass wir bereits im ersten Quartal 2024 einen massiven Einsatz von FPV-Drohnen mit KI sehen werden. Und auch ukrainische Analoga des Lancet, die ebenfalls KI-basiert sein werden, werden bald erscheinen. Wir testen diese FPV-Drohnen jetzt“, sagte Fedorow.

Ihm zufolge arbeiten etwa 20 ukrainische Unternehmen an der Einführung von Technologien der künstlichen Intelligenz in der Drohne. Es wird eine Drohne sein, die der russischen Lancet ähnelt. Muster befinden sich bereits in der Testphase und werden bald in der Ukraine zu sehen sein.

„Die Russen werden sich beschweren, dass ihre Ausrüstung immer wieder von unseren Drohnen wie der Lancet zerstört wird. Deshalb befindet sich im Moment alles in der Testphase. Aber in den letzten sechs Monaten haben viele Unternehmen daran gearbeitet, ein gewisses Analogon des Lancet zu entwickeln, und bald wird es in der Ukraine sein“, sagte Fedorow.

Der Leiter des Ministeriums für digitale Transformation sagte auch, dass die Produktion von Drohnen, die Hunderte von Kilometern fliegen und Aufgaben erfüllen können, ebenfalls zunimmt. Ihm zufolge gibt es heute bereits eine ganze Reihe von Langstrecken-Drohnen und es herrscht sogar ein gewisser Wettbewerb zwischen den Unternehmen.

„Wir können nicht weniger herstellen als Russland Kamikaze-Drohnen mit großer Reichweite“, sagte Fedorow und fügte hinzu, dass es jetzt nur noch um die Skalierung, d.h. die Finanzierung dieser Richtung geht.