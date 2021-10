Ukrainischer Sicherheitsdienst verhört im Donbass festgenommenen Separatisten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Sicherheitsdienst hat den im Donbass festgenommenen Andriy Kosyak verhört, der Stellungen der Streitkräfte der Ukraine auskundschaftete. Dies berichtete der Pressedienst des SBU am Donnerstag, den 14. Oktober.

Bei der Befragung bestätigte der Mann, dass er ein Mitarbeiter des Gemeinsamen Zentrums für die Koordinierung und Kontrolle der Waffenruhe der LPR sei.

Es wird festgestellt, dass Kosyak gegen die Vereinbarungen der TCG über die Trennungslinie in der Nähe des Kontrollpunkts in Zolote verstoßen hat, weil er dafür sorgen sollte, dass das Gebiet für die Öffnung des Kontrollpunkts entmint wird.

Der Verhaftete ist Mitglied einer der Einheiten des „6. separaten motorisierten Schützenkosakenregiments, benannt nach Ataman Matvei Platov der Volksmiliz der LNR“. Er stammt aus Alchevsk und wird des vorsätzlichen Mordes im Jahr 2010 verdächtigt.

Nach Angaben des SBU schloss sich Kosyak 2014 der Bryanka USSR-Bande an, wurde anschließend einem Mörserzug zugeteilt und beteiligte sich aktiv am Widerstand gegen die Kräfte der Anti-Terror-Operation/Operation United Forces. Insbesondere feuerte er Mörser auf ukrainische Militärstellungen in Popasna und Zolote.

Als der Mann festgenommen wurde, war er im Besitz einer PM-Pistole mit zwei geladenen Magazinen, eines Militärausweises und eines JCCC-Ausweises.

Der Inhaftierte wurde darüber informiert, dass er verdächtigt wird, illegale bewaffnete Gruppen zu bilden. Eine Präventivmaßnahme wird in Betracht gezogen.