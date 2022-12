Der ukrainische Sicherheitsdienst entlarvte einen Unterstützer der Invasoren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Sicherheitsdienst entlarvte einen „Drahtzieher“ der Invasoren in der Region Donezk. Die Frau war für die Abschiebung von Einwohnern aus Mariupol und Volnovakha in die Russische Föderation zuständig. Dies teilte der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine mit. „Im Rahmen von Ermittlungen und operativen Maßnahmen wurden die illegalen Aktivitäten des so genannten „stellvertretenden Verwaltungschefs der Stadt Torez“ (moderner ukrainischer Name – Chistyakovo) dokumentiert. In ihrer Position verbreitete sie das Kreml-Regime in der eroberten ukrainischen Stadt und half dem Feind bei der illegalen ‚Annexion‘ der Region an die Russische Föderation“, heißt es in dem Bericht. Darüber hinaus führte der Verräter Moskaus Auftrag aus, Bewohner der besetzten Donbass-Regionen in das Aggressorland abzuschieben. „Zu diesem Zweck richtete sie in der Stadt einen Transit-„Übergabepunkt“ ein, über den Ukrainer in entlegene Regionen Russlands, insbesondere nach Ostsibirien und in den Fernen Osten, zwangsumgesiedelt wurden. Den Ermittlern zufolge handelt es sich bei der Handlangerin des Feindes um eine Einwohnerin von Jenakijewo, die sich 2016 der Terrororganisation Donezker Volksrepublik angeschlossen hat. Anschließend wurde sie zur „Geschäftsleiterin“ der örtlichen Besatzungsverwaltung ernannt und dann in die Besatzungsverwaltung von Torez versetzt“, berichtet der Sicherheitsdienst der Ukraine. Die Frau wurde in Abwesenheit wegen des Verdachts auf Hochverrat, der unter dem Kriegsrecht begangen wurde, und der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung oder einer terroristischen Organisation angezeigt.

„Um sich der Justiz zu entziehen, versteckt sich der Eindringling in dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Donezk. Die Beamten des ukrainischen Sicherheitsdienstes wissen jedoch, wo sich die Verräterin aufhält und führen umfassende Maßnahmen durch, um sie wegen Verbrechen gegen die Ukraine vor Gericht zu stellen“, so der Sicherheitsdienst in einer Erklärung.