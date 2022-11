Ukrenergo sagt, wann das Unternehmen zu den geplanten Stromausfällen zurückkehren wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ingenieure von Ukrenergo werden so bald wie möglich zu den geplanten Stromausfällen zurückkehren. Dies gab Wladimir Kudrytskyy, Chef von Ukrenergo, am Freitag, den 25. November, in einem Telethon bekannt.

Ihm zufolge werden die Kernkraftwerke nun voraussichtlich ihre Kapazität einstellen. Insbesondere geht es um das Kernkraftwerk Riwne.

„Dementsprechend wird der Prozentsatz der Verbrauchsdeckung steigen, wenn auch nicht so schnell, wie wir uns von dem Systemunfall am Dienstag erholt haben. Wir planen, das Wochenende mit einem Defizit von 25 % zu überstehen. Diese Zahl entspricht in etwa der Zahl vor der letzten Entlassung, wird aber noch etwas höher sein. Die Einschränkungen bleiben also bestehen, aber wir haben die Hoffnung, dass wir an diesem Wochenende in eine Art Planbetrieb übergehen können“, sagte er.

Er betonte auch, dass vieles davon abhängt, „was morgen passiert“.

„Wir werden ab morgen sehen, vielleicht können wir sogar früher in den Planbetrieb übergehen. Zum Beispiel am Sonntag. Ich kann keine Versprechungen machen, wir werden sehen, wie es am Samstag läuft“, fügte Kudrycki hinzu.

Ihm zufolge wurden für morgen Grenzwerte festgelegt, um die Stromausfälle weniger lang zu machen und zu versuchen, in den geplanten Modus zu gelangen…