Ukrsalisnyzja hat die Beförderung von Gütern nach Ismajil eingeschränkt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrsalisnyzja hat Beschränkungen für die Beförderung aller Güter zum Bahnhof Ismajil in der Region Odessa verhängt. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 4. September mit.

Die vorübergehenden Transportbeschränkungen begannen am 3. September und gelten für alle Frachten.

So gilt das Abkommen bis zum 7. September für die folgenden Empfänger: LLC Sof Marine, SE IZM ICC (für LLC Slavutich-Ruda-Ukraine, LLC Sof Marine, LLC Unicorns).

Gleichzeitig wurde für eine weitere Gruppe von Empfängern eine vorübergehende Beschränkung ohne Angabe des Kündigungsdatums eingeführt. Dazu gehören: Transyukraine LLC, Favorit Ismajil Stroy LLC, Favorit-Bud-Ismajil LLC, SE IZM ICC for ETK LLC.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Ukrsalisnyzja auf Beschränkungen für den Transport nach Ismajil zurückgreifen muss. Bereits im Mai wurde über eine kritische Ansammlung von Getreidewaggons in Richtung des Hafens von Ismajil berichtet. Die Warteschlange für die Entladung betrug etwa einen Monat.

Die Situation hat sich in letzter Zeit verschlechtert, als Russland begann, Häfen an der Donau, darunter auch Ismajil, mit Raketen und Drohnen anzugreifen. Die jüngsten Angriffe erfolgten in der Nacht zum Sonntag und Montag.