Ukrsalisnyzja bestätigt den Tod eines Passagiers durch Hitze

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Nachtexpress-Zug Saporischschja-Uschhorod ist ein Mann an der Hitze gestorben. Der Waggon, in dem der Passagier reiste, war ohne Klimaanlage. Das sagte der Leiter der Fahrgastdirektion von Ukrsalisnyzja Alexander Pertsovsky.

„Dies ist ein Zug Saporischschja-Uschhorod. Wir treten nicht in jedem solchen Fall in die Pedale, aber in Zügen, in denen mehr als 100 Tausend Menschen unterwegs sind, kommt es leider vor allem in der Sommerzeit zu solchen natürlichen Todesfällen“, stellte er fest.

Es wird berichtet, dass solche Tragödien nicht zu trockenen Statistiken werden, jeder Fall wird aussortiert.

„In diesem Fall schauen wir uns vor allem an, ob es hätte verhindert werden können, ob wir schneller hätten reagieren können, wie schnell die Sanitäter gerufen wurden und wie schnell sie eintrafen. (Schlussfolgerungen, d. Red.) zu diesem Fall liegen noch nicht vor“, erklärte Pertsovsky.

Er bestätigte, dass es in dem Waggon keine Klimaanlage gab, da der Waggon ohne Klimaanlage verkauft wurde.

„Deshalb appelliere ich an die Fahrgäste: Die Temperaturrekorde sind überall gebrochen worden, und wir haben die Hälfte der Flotte überhaupt nicht mit einer Klimaanlage ausgestattet. Jetzt kennzeichnen wir die Waggons, die über eine zuverlässige Klimaanlage verfügen, deutlich mit einer Schneeflocke, damit die Leute das wissen“, fügte er hinzu.