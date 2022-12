Ukrsalisnyzja ernennt Zug nach Moldawien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Kommunikation zwischen ukrainischen und moldawischen Hauptstädten wird täglich. Ukrsalisnyzja ernennt einen weiteren Zug zwischen Kiew und Chisinau. Dies berichtet der Pressedienst des Departements.

Der erste Reisezug №351/352 wird am 20. Dezember in Kiew und am 21. Dezember in Chisinau abfahren und jeden zweiten Tag verkehren.

Der Zug wird um 17:02 Uhr in Kiew abfahren und um 10:38 Uhr in Chisinau ankommen. In der Gegenrichtung wird der Zug um 17:45 Uhr abfahren und um 11:48 Uhr in der ukrainischen Hauptstadt ankommen.

Der Zug wird an den folgenden Bahnhöfen halten: Kasatyn, Winnyzja, Zhmerinka, Bar, Kopai, Kotyuzhary, Vendichany, Mogilev-Podolsky, Velchinets, Ocnita, Belets Orash, Ungheni.

Ukrsalisnyzja kündigte zuvor die Einführung von Zügen nach Ungarn aus den Unterkarpaten an. Die Züge werden von Mukachevo und Tschop fahren.

