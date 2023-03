Die Umgebung von Bachmut ist mit Leichen von Eindringlingen übersät - Danilow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Umgebung von Bachmut ist mit Leichen von russischen Eindringlingen übersät, die niemand aufhebt. Dies sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, am Samstag, den 11. März, in einem TV-Marathon.

Er sagte, dass nach Angaben von Generaloberst Alexander Syrski, dem Kommandeur der Bodentruppen, die Gebiete um die Stadt mit Leichen von Invasoren, insbesondere der Wagneriten, übersät sind. Danilow merkte an, dass die Eindringlinge die Leichen nicht mitnehmen, weil niemand sie braucht.

„Unser Militär verteidigt die glorreiche Stadt Bachmut, unser Militär steht, sie ist unsere Festung. Und was sie jetzt tun, können wir uns nicht einmal vorstellen, wie nützlich es für das Land, für unsere Armee in naher Zukunft sein wird. Es gibt eine riesige Menge von Abscheulichkeiten, die in unser Territorium eingedrungen sind“, sagte Danilow.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates berichtete auch, dass Kollaborateure massenhaft aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk nach Russland fliehen.

„Es gibt Informationen über riesige Schlangen, die heute das Gebiet der Regionen Donezk und Luhansk in Richtung der Russischen Föderation verlassen. Die Kollaborateure, die dort waren und (den Invasoren – Anm. d. Red.) geholfen haben, stehen Schlange, um diese Gebiete zu verlassen… Sie spüren, dass es dort in naher Zukunft ‚heiß‘ werden könnte und verschiedene Ereignisse stattfinden könnten“, sagte Danilow.

Ihm zufolge ist dies darauf zurückzuführen, dass die Kollaborateure die Situation an der Frontlinie beobachten und eine erhebliche Anzahl liquidierter russischer Militärs sehen…