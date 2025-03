Unbekannte eröffneten das Feuer in einem Einkaufszentrum in Bila Zerkwa und verletzten einen Mann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 18. März brach eine Gruppe nicht identifizierter Männer in einen Sportclub in einem Einkaufszentrum in Bila Zerkwa ein, eröffnete das Feuer und floh, wobei ein Besucher verletzt wurde, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

** Quelle: .* Polizei der Region Kiew

Übersetzung: .* „Die Polizei erhielt eine Meldung, dass Unbekannte um 11:04 Uhr in einen Sportclub in einem Einkaufszentrum in Bila Zerkwa eingedrungen sind und das Feuer eröffnet haben“.