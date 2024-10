Ungarn hat sich mit einem starken Anstieg der Gasexporte aus Russland gebrüstet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó sagte, dass Budapest plant, in diesem Jahr insgesamt 6,7 Milliarden Kubikmeter russisches Gas zu importieren.

Gasprom hat seit Beginn dieses Jahres 5,7 Milliarden Kubikmeter Gas nach Ungarn exportiert, was bereits die Importmenge des letzten Jahres übersteigt. Dies teilte der ungarische Minister für auswärtige Angelegenheiten und Außenhandel, Peter Szijjarto, am Rande des Internationalen Gasforums in St. Petersburg mit.

Ihm zufolge plant Ungarn, in diesem Jahr insgesamt 6,7 Milliarden Kubikmeter russisches Gas zu importieren.

Szijjártó fügte hinzu, dass Budapest und Gasprom am Donnerstag ein weiteres Zusatzabkommen zu dem langfristigen Vertrag abschließen werden, das dem Land einen wettbewerbsfähigen Preis verschafft. Er fügte hinzu, dass Ungarn im nächsten Jahr auf eine Gasmenge hofft, die „die volle Kapazität von Turkish Stream ausschöpfen wird“. Er sagte zuvor, dass die Kapazität von Turkish Stream, die an der serbisch-ungarischen Grenze eintritt, 8,5 Milliarden Kubikmeter beträgt.

Ungarn erhält im Rahmen eines langfristigen Vertrags Erdgas aus Russland über die Turkish Stream-Pipeline.

Seit Herbst 2023 ist ein Zusatzvertrag in Kraft, der es Ungarn ermöglicht, zusätzliche Gasmengen zu erhalten.