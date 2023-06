Unter den Toten in Krywyj Rih ist ein Kind - Ombudsmann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein im Jahr 2006 geborener Teenager ist in Krywyj Rih wegen Russland gestorben. Dies wurde in Telegram am Dienstag, 13. Juni, der Ombudsmann der Werchowna Rada Dmytro Lubinez angekündigt.

„Bisher ist bekannt, dass 25 Menschen verletzt wurden, von denen 19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und leider sind auch 11 weitere Menschen gestorben, darunter acht Männer, zwei Frauen sowie ein Kind – ein 2006 geborener Junge“, sagte der Ombudsmann.

Er fügte hinzu, dass „ein terroristischer Staat, der alle Normen des internationalen Rechts verletzt, nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates sein und gleichzeitig Handlungen begehen kann, die die Grundlagen der Sicherheit in der Welt untergraben“.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, wies seinerseits darauf hin, dass die Zahl der Verletzten des Raketenangriffs in Krywyj Rih um 19.35 Uhr auf 36 gestiegen sei.

„In Krywyj Rih haben wir bis zum Abend 36 Opfer des Raketenangriffs. Davon sind 12 im Krankenhaus, zehn sind ‚schwer‘“, sagte er.