Unterbrechungen der Dienste von Ukrposhta, Naftohas und Ukrsalisnyzja wurden durch einen Cyberangriff auf das Parkovy-Rechenzentrum verursacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Ein groß angelegter Cyberangriff auf das Parkovy-Rechenzentrum führte zu Unterbrechungen der Dienste von Naftohas, Ukrsalisnyzja, Ukrposhta und des Shlyakh-Systems.

Dies wurde von dem Unternehmen mitgeteilt.

Das Datenzentrum erklärte, es sei „Ziel eines Cyberangriffs geworden, der zu vorübergehenden Unterbrechungen des normalen Betriebs der Dienste geführt hat“.

Später verkündete das Unternehmen die Wiederherstellung eines stabilen und ununterbrochenen Betriebs der Infrastruktur des Rechenzentrums.

„Alle Kundengeräte, die sich vor Ort im Rechenzentrum befinden, arbeiten reibungslos und im normalen Modus. Alle technischen Systeme (Klimasystem, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Brandschutz, Sicherheitssysteme, Geräteüberwachung usw.) funktionieren normal.

Was die anderen Dienste des Rechenzentrums betrifft, so evaluieren und testen wir derzeit die Leistung aller Cloud-Dienste. Wir werden die Details in naher Zukunft bekannt geben, sobald wir umfassende Daten von allen relevanten Diensten haben“, heißt es in der Erklärung.

Laut Forbes wird der Cloud-Speicher des Unternehmens von Dutzenden von Regierungsbehörden genutzt – sie speichern große Datenmengen wie Dateien, Videos, Bilder usw., die im Internet verwendet werden, in der Cloud.