Das Unternehmen von Rinat Achmetow hat mit der Produktion von Feldkochern für die Armee begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Unternehmen DTEK Enerho von Rinat Achmetow hat mit der Produktion von Feldkochern für die Armee in der Region Dnipropetrowsk begonnen, teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Die Stahlfront von Rinat Achmetow führt zahlreiche Projekte mit Hilfe der ukrainischen Verteidiger durch. Ein weiterer Bereich ist hinzugekommen – die Herstellung von Feldöfen für die Armee. Die Soldaten verbringen viel Zeit in Schützengräben und Unterständen, so dass sie bei kaltem Wetter in der Lage sein müssen, sich warm zu halten, Essen aufzuwärmen oder zu kochen und ihre Kleidung und Schuhe zu trocknen“, heißt es in dem Bericht.

In den kommenden Tagen wird das Militär die erste Charge von Feldkochern erhalten – 60 Stück.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Öfen in der Freizeit von der Hauptarbeit hergestellt werden. Zuvor hatten die Energieunternehmen von DTEK Energy in der Region Iwano-Frankiwsk zwei Pickups, einen Kleinbus und fünf Dieselgeneratoren gekauft und den ukrainischen Streitkräften übergeben.

Insgesamt erhielten die ukrainischen Verteidiger im Rahmen der Stahlfront-Initiative Hilfe im Wert von 2,5 Milliarden Hrywnja. Insbesondere mehr als 150.000 Schutzwesten, Drohnen, Funkgeräte, taktische Kleidung, Wärmebildkameras, Kameras und andere Ausrüstung und Munition, einzigartige Unterkünfte zur Verstärkung von Schützengräben…