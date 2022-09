Verdacht auf Hochverrat: Gericht verhaftet ehemaligen Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Region Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Gericht verhaftete den des Hochverrats verdächtigen Roman Dudin, den ehemaligen Leiter der Charkiwer Abteilung des Sicherheitsdienstes der Ukraine, ohne die Möglichkeit einer Kaution.

Quelle: der Pressedienst des State Bureau of Investigation in Telegram und in den Kommentaren der UP

Wörtlich: „Nach den Materialien des State Bureau of Investigation, wählte das Gericht eine vorbeugende Maßnahme in Form von Festnahme für einen aktiven Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, der bis Mai 2022 eine der regionalen Abteilungen des Dienstes leitete.“

Details: Der Pressedienst des „Ukrainska Pravda“-Büros stellte klar, dass Dudin für 2 Monate ohne alternative Kaution verhaftet wurde…