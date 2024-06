Die Vereinigten Staaten haben erklärt, warum sie Sanktionen gegen Kaspersky Lab verhängt haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Untersuchung ergab, dass die russische Softwaremarke in die Aktivitäten der russischen Geheimdienste verwickelt ist, stellt das US-Finanzministerium fest.

Die Vereinigten Staaten haben die Einführung von Sanktionen gegen das Netzwerk der bekannten russischen Antivirensoftware Kaspersky Lab (Kaspersky Lab) wegen der Verwicklung dieser Struktur in die Aktivitäten der Geheimdienste Russlands angekündigt. Dies meldet das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums (OFAC).

Die Maßnahmen wurden eingeführt, um die Integrität der US-Cyber-Domäne zu gewährleisten und die Bürger vor bösartigen Cyber-Bedrohungen zu schützen.

Das US-Handelsministerium hat beschlossen, Kaspersky Lab, Inc. und seinen Tochtergesellschaften zu verbieten, direkt oder indirekt Antivirensoftware und Cybersicherheitsprodukte oder -dienstleistungen in den USA anzubieten. Dies geschah, nachdem eine Untersuchung ergeben hatte, dass Transaktionen mit Produkten und Dienstleistungen von Kaspersky Lab, Inc. und seiner Unternehmensfamilie ein inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit der USA und die Bürger der Vereinigten Staaten darstellen.

Das US-Handelsministerium hat Kaspersky Lab, Inc. und Kaspersky Group LLC (Russland) sowie Kaspersky Labs Limited (Vereinigtes Königreich) auf die Liste der Organisationen gesetzt, die mit dem Militär und den Geheimdiensten der Russischen Föderation zusammenarbeiten, um die Cyber Intelligence-Ziele der russischen Regierung zu unterstützen.