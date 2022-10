Das Verhältnis zwischen den ukrainischen und russischen Verlusten wurde genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Verhältnis zwischen den Verlusten des ukrainischen Militärs und denen der Invasoren beträgt etwa 1 zu 6,5. Dies teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Facebook mit.

Maljar bezog sich auf die Worte von Generalmajor Andrej Kowaltschuk, Kommandeur der UC Süd, der sagte, dass die kritische Grenze des Verlustverhältnisses bei 1 zu 8 liege. Er merkte an, dass die russische Armee danach psychologisch „zerbröseln“ werde.

Kowaltschuk fügte hinzu, dass sich die Invasoren im Süden bereits in einer ziemlich schwierigen Lage befinden, aber es ist noch nicht an der Zeit, sich zu entspannen.

„Im Gegenteil – wir müssen unsere ganze Kraft und Macht sammeln und die russische Armee aus unserem Land verdrängen“, schrieb Maljar.

Heute wurde berichtet, dass 65 Tausend Invasoren in der Ukraine gestorben sind. In den vergangenen 24 Stunden, am 15. Oktober, haben die Streitkräfte der Ukraine 300 russische Militärangehörige ausgeschaltet. Der Feind erlitt die schwersten Verluste in den Richtungen Krywyj Rih und Bachmut…