Verkehrsbeschränkungen im Zentrum Kiews

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntag, den 12. September, wird es von 08:00 bis 12:00 Uhr auf einigen Straßen im Stadtzentrum zu Verkehrsbeschränkungen kommen. Nach Angaben der Kiewer Polizei handelt es sich um eine „sportliche Massenveranstaltung“.

Insbesondere wird der Verkehr auf der Saksaganskogo und der Pobedy Avenue (Richtung Zentrum) angehalten.

Darüber hinaus wird der Verkehr auf Abschnitten von Straßen, die an die Route angrenzen, eingeschränkt: Esplanadnaya, Shota Rustaveli, Velyka Vasylkivska, Antonovycha, Volodymyrska, Tarasivska, Pankivska, Lva Tolstogo, Simon Petlyura, Sholudenko, Politekhny Lane, Academician Yangel, Garmatna, Ausgänge zur Avenue von der Vozdukhoflotski Überführung, Vadym Hetman Street und andere.

Die Polizei fordert die Autofahrer auf, andere Routen zu wählen.

