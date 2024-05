"Sie versprechen 2200 Dollar pro Monat": Das russische Verteidigungsministerium rekrutiert aktiv Afrikaner für den Krieg in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Sie werden mit einer Anfangszahlung von 2000 Dollar für die Unterzeichnung eines Vertrages gelockt und bekommen eine monatliche Vergütung von 2200 Dollar, eine Krankenversicherung und einen russischen Pass für den Soldaten und seine Familienangehörigen versprochen

Das russische Verteidigungsministerium hat seine Kampagne zur Anwerbung ausländischer Söldner für die Teilnahme am Krieg gegen die Ukraine intensiviert. Es rekrutiert Menschen in Zentralafrika, insbesondere in Ruanda, Burundi, Kongo und Uganda.

Dies wurde vom Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine (DIU) berichtet.

Es wird festgestellt, dass eine eigens geschaffene Einheit des russischen Verteidigungsministeriums Afrikaner rekrutiert, um an „Fleisch“-Angriffen auf ukrainischem Boden teilzunehmen.

„Sie werden mit einer Anfangszahlung von 2.000 Dollar für die Unterzeichnung eines Vertrages gelockt und ihnen wird eine monatliche Vergütung von 2.200 Dollar, eine Krankenversicherung und ein russischer Pass für den Soldaten und seine Familienangehörigen versprochen“, so der ukrainische Geheimdienst.

Der ukrainische Verteidigungsnachrichtendienst erinnerte daran, dass frühere Söldner aus Nepal, die von Russland für den Krieg gegen die Ukraine angeworben worden waren, aufgrund zahlreicher Verluste und grausamer Behandlung durch die Kommandeure massenhaft aus den russischen Einheiten desertierten.