Verteidigungskräfte greifen Öldepot in der Region Woronesch in Russland an - Generalstab

In der Nacht zum 4. Oktober haben die Verteidigungskräfte das russische Treibstoff- und Schmiermittellager Annanefteprodukt in der Region Woronesch angegriffen, so der Generalstab

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat bestätigt, dass die Streitkräfte in der Nacht zum 4. Oktober ein russisches Treibstoff- und Schmiermittellager in der Region Woronesch der Russischen Föderation angegriffen haben.

Dies geht aus einer Erklärung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.

„Gestern Abend wurde ein Angriff auf das Treibstoff- und Schmiermittellager von Annanefteprodukt in der Nähe des Dorfes Anna in der Region Woronesch der Russischen Föderation durchgeführt. Es wurden russische Flugabwehrsysteme in der Nähe der Anlage beobachtet. Es wurde bestätigt, dass mindestens einer der Vertikaltanks getroffen wurde. Er hat Feuer gefangen“, hieß es in der Erklärung.

Der Generalstab stellte fest, dass die Operation vom Sicherheitsdienst der Ukraine in Zusammenarbeit mit anderen Einheiten der Verteidigungskräfte durchgeführt wurde.

Zuvor hatte der Gouverneur der Region Woronesch, Alexander Gussew, erklärt, dass das Feuer im Öldepot durch den Absturz eines unbemannten Luftfahrzeugs (UAV) ausgebrochen sei.