Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat in den vergangenen 24 Stunden 700 russische Eindringlinge und Dutzende von Einheiten feindlicher Ausrüstung vernichtet. Dies meldete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seinem Morgenbericht am Sonntag, den 10. Dezember.

Seit Beginn des Krieges hat das angreifende Land etwa 338.820 Militärangehörige verloren, die getötet wurden.

Die sonstigen Kampfverluste Russlands belaufen sich auf: