Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ehemalige Bürgermeister der russischen Stadt Tschaikowskij in der Region Perm, Aleksej Tretjakow, ist von ukrainischen Verteidigungskräften in der Nähe von Klitschtschijiwka in der Region Donezk gefangen genommen worden. Dies wurde vom staatlichen Grenzdienst der Ukraine gemeldet.

Der staatliche Grenzdienst der Ukraine veröffentlichte ein Video, auf dem Tretjakow die Freiwilligkeit der Aussage angab und sagte, dass er von 2014 bis 2019 Bürgermeister der Stadt und zuvor Abgeordneter des Stadtrats war. am 7. September sagte Tretjakow, er habe einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium unterzeichnet und sich einer einwöchigen Ausbildung in Lyssytschansk unterzogen, das seit mehr als einem Jahr unter russischer Besatzung steht. Von dort wurde der Russe in das Gebiet des Dorfes Klischievka in Richtung Bachmut geschickt.

„Es ist bekannt, dass er in die Ukraine kam, um bei der ANTI-Terror-Operation zu kämpfen. Einheiten NAnti-terroristische Operation hier nicht getroffen, sondern gibt zu, dass die Katsap Propaganda liegt, und Krim – Ukrainisch“, schreibt der Pressedienst des Staatlichen Grenzdienstes der Ukraine.

Wir werden daran erinnern, dass am 22. September in Sewastopol das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation angegriffen wurde. Zuvor wurde über den Tod von mindestens neun Mitgliedern des russischen Hauptquartiers berichtet.

Heute, am 25. September, wurde berichtet, dass in Sewastopol der Kommandeur der Flotte der Russischen Föderation getötet wurde