Das Verteidigungsministerium fordert 446 Millionen Hrywnja Schadensersatz von dem Lieferanten für mangelhafte Rationen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Das Verteidigungsministerium hat eine Klage gegen ein Unternehmen eingereicht, das minderwertige Trockenrationen an die Armee geliefert hat, um eine Vorauszahlung und Strafen von über 456 Millionen Hrywnja zurückzuerhalten.

Dies teilte der Pressedienst des Verteidigungsministeriums mit.

Der Vertrag mit dem Unternehmen wurde im März 2022 zur Versorgung der Kiewer Garnison unterzeichnet.

„Das Unternehmen hat wiederholt gegen die Vertragsbedingungen verstoßen, so dass das Verteidigungsministerium der Ukraine im Dezember 2022 eine Klage gegen das Unternehmen einreichte, um Vorauszahlungen und Strafen in Höhe von insgesamt 456,660 Mio. Hrywnja (430 Mio. Hrywnja – die Vertragssumme, 26,660 Mio. Hrywnja – Strafen) zurückzufordern“, so das Verteidigungsministerium.

Das Kiewer Handelsgericht beschloss, die Konten des Unternehmens am 9. Januar 2023 einzufrieren. Im Februar wurde die Generalstaatsanwaltschaft mit dem Fall befasst.

Das Ministerium fügt hinzu, dass das Gericht am 1. September dem Antrag auf Beendigung des Zusatzvertrags mit dem Lieferanten stattgegeben hat und das Verteidigungsministerium am 6. September die Klage gegen das Unternehmen bezüglich des Hauptvertrags prüfen wird.